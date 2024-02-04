İzmir'de full stat, full gerginlik

Göztepe Gürsel Aksel’deki İzmir derbisinde sarı kırmızılı Göztepe, siyah beyaz Altay'ı 4-0'lık skorla uğurladı. Tamamen dolu tribünler önünde oynanan ve tribünde Altay taraftarının olmadığı maçta gerginlik de eksik olmadı. 99 yıllık rekabette Altay'ın hesabı olabildiği kadar sürede gol yememek, rakibini germek ve belki bir gol bularak üzerine yatmaktı. Zaten bunun için ilk 30 dakikada altı kez yere yattı Altay'ın oyuncuları ve sahaya altı kez doktor girdi! Daha maçın başında nedir o kadar yatarak ve abartılı hareketler yaparak yatmak? Aynı zamanda Altaylı oyuncular gereksiz itişmelerle maçı germeye çalıştı. Oysa bunlara hiç gerek yok. Ara transferde deneyimli oyuncularını da kaybeden ve Ceyhun ile Özgür dışında tamamen altyapı patentli gençlerle sahada olan siyah beyazlılar çıkıp şerefiyle oynayacak. Küme düşerse de alkışlanacak.

ALTAY'IN HESABI ŞAŞTI!

Ne var ki Altay'ın hesabı ilk yarının uzatma dakikalarında gelen Yalçın'ın golüyle şaştı. Ancak ondan 6 dakika önce Göztepe'nin kazandığı penaltının VAR'dan dönmesi son derece yanlıştı. Ahmet'in az farkla dışarı çıkan şutunu çektiğinde Sefa da şiddetle kayarak Ahmet'in ayağını tırpanladı. Hakem Alpaslan Şen beyaz noktayı gösterdi fakat VAR incelemesi sonrasında penaltı kararına iptal geldi. Oysa pozisyon orta hakem Şen'in tam da önünde olmuştu. Tamam, tırpan top Ahmet'in ayağından çıktıktan sonra atıldı ama şiddetli bir geliş söz konusuydu ve bu ceza alanı içinde olduğundan penaltıydı.

İkinci yarıda Göztepe Yalçın'ın güzel bir koşuyla buluştuğu topa plasesiyle fark ikiye çıkınca Altay'ın gardı düştü. Stoliov da iki fark sonrasında kenardaki oyuncularını sahaya sürdü. Önce Bilal ve son anlardaki Taha'nın akıllı şutları skoru 4-0'a getirdi.

Göz Göz dün akşam maç süresince iyi oynamadan, zaman zaman parlayarak ama yine de farklı kazanmayı bildi. Gerginlik oyunu etkiledi ve Stoliov Göztepe'sini ilk defa özellikle ilk yarıda bu kadar yan ve geri pas yaparken izledim. Bu arada Göztepe'nin santrfor sorunu sırıtıyor. Evet, Göztepe'de herkes gol atıyor fakat ilk iki için skor getirecek bir kaliteli merkez forvet eksikliği çok ortada. Diof'tan hayır yok gibi. Kubilay ile bu uzun maraton gitmez.

ATINÇ'I KUTLUYORUM

Stoliov'a bir sitemim var. Maç öncesinde Göztepe YK Üyesi Mehmet Sepil, 100. maçı için kulübede olsa da kadroda olan Atınç'a bir plaket ve 100 no'lu forma takdim etti alkışlar arasında. Hoca son anlarda Nielsen'i değil de Atınç'ı sahaya sürüp onore eder diye bekledim ama yanıldım. Herhalde Stoliov, Atınç plaket alırken başka yere bakıyordu! Atınç'ı kutluyorum; 3 sezon Süper Lig olmak üzere Göztepe'de 5.sezonunda. Takıma çok katkısı oldu bu sürede. Stoliov ile birlikte kulübede olsa da arkadaşlarını hep destekledi dün akşam olduğu gibi.

MUHTEŞEM TARAFTAR, AMA....

Dün akşam tribünler ise görülmeye değerdi. 19.500'lük stat doluydu ve her yer sarı kırmızıydı. İzmir'in derbisinde tribünler Göztepe'yi desteklemekle kalsa çok daha iyi olurdu. Küfür tribünlerden uzak olsun. Ne gerek var su atmaya sahaya?.. Kulüp de neden ceza alsın?.. Altay da keşke düşmese... Altay olmasa derbi olmayacak. Stat dolmayacak. İkincilik için Göztepe'nin çekiştiği Kocaelispor maçında, lider Eyüpspor maçında bile tribünler full değildi. Keşke Göztepe, Altay, Karşıyaka, Altınordu; hepsi Süper Lig’de olsa da her sezon çok sayıda derbi izlesek. Bilet bulmak mesele olsa.

GÖZ GÖZ'ÜN SANTRFOR SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Göztepe haftaya zor bir deplasmanda. Play-off için yarışan Bandırmaspor ile oynayacak. Göz Göz, kendi özgün futbolunu oynarsa, dün akşamki gibi olmazsa sahada, kazanır, takılmaz. Ancak özellikle dün akşamın ilk yarısı gibi yan pas-geri pas modunda olursa yandı gülüm keten helva. Ve umarım yönetim de transfer dönemi bitmeden bir santrfor alır. Bunu beceremezse tek çare Kubilay'a özel çalışma yaptırıp verimli hale getirmek ve aynı zamanda Diouf'un derdi neyse çözerek ondan da verim alıp iki oyuncuyu rekabete sokmak. Üçüncü şık ise Eyüpspor maçı gibi örneğin, merkez forvetsiz oynamak. Seçim yönetim ve hocanın. Bekleyip göreceğiz.