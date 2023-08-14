AK Parti İzmir'de ancak havasını alır!

AK Parti, kurulduğundan bu yana yerel seçimlerde İzmir'de nal topladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşen Kurtuluşun ve Kuruluşun kenti İzmir, 2004, 2009, 2014 ve 2019'da AK Parti'ye iktidarda olmasına karşın yüz vermedi. CHP bütün bu yerel seçimleri İzmir'de açık ara kazandı. 1999'da DSP'den aday olan ve 2004'te bu kez CHP'den yeniden seçilen Ahmet Piriştina'dan bu yana 24 yıldır kenti sosyal demokrat belediye başkanları yönetiyor. İzmir'in 35. Belediye Başkanı Tunç Soyer de 2019'da rekor bir oyla, yüzde 58,1 ile seçildi.

AÇ TAVUK RÜYASINDA DARI GÖRÜR

Bu girişi neden yaptım? Bu dönem milletvekili yapılmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hamza Dağ, A Haber Ankara Temsilcisi M. Akgün'e konuşarak İzmir'de yaşadığının altını çizip 2014 Mart'tında yapılacak seçimlere gönderme yaparak"İzmir'deki yerel seçim sonuçlarının şaşırtacağını" öngörmüş!

Dağ için bir hafıza tazelemesi yapalım... 2004 ve 2009'da AK Parti'nin adayı il başkanı ve milletvekili iken aday olan Taha Aksoy oldu ve iki seçimdeki oyu yüzde 32,5 ve yüzde 30,3 oldu. 2014'te uzun süre Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Binali Yıldırım aday oldu iktidar partisinden ve o da iktidarın olanca olanaklarına karşın ancak yüzde 35,9 oy alabildi. AK Parti 2019'da yine önceki bakanlardan ve önceki Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Nihat Zeybekçi ile girdiği seçimde CHP adayı Soyer'in yüzde 19,5 puan gerisinden gelerek MHP'nin de desteğine karşın ancak yüzde 38,6 oy alabildi.

AK PARTİ ADAYI KİM OLURSA OLSUN...

Hamza Dağ, İzmir AK Parti 2024 adayı olmayı ümit ediyor, topun önüne gelebileceğini öngörüyor. Daha önce yazdığım gibi partisinin müstakbel adayı önceki Gençlik ve Spor Bakanı, günümüz AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu. Fakat AK Parti'nin adayı kim olursa olsun yine nal toplayacağı kesin. Kasapoğlu belli ki futbol kenti İzmir'de futbol üzerinden yürüyecek. Ancak ne her başlama vuruşu öncesi "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!" diye Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nı inleten Göztepe taraftarı, ne Kuvayi Milliye'nin takımı Altay taraftarı ne de Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor, İzmirspor, taraftarı AK Parti'ye yüz vermez. Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki kiralık maç sahası ve soyunma odası kullanma hakkı dışında statların hiçbir yerini kullandırmayanların ve Atatürk Stadı'nı kaderine terkedenlerin, İzmir'in köklü camialarından hangi yüzle oy isteyeceği de ayrı bir mahcubiyet boyutu.

SOYER MUHTEMELEN BİR DÖNEM DAHA DEVAM EDER

Dağ'ın İzmir ile ilgili olarak 'yeşillenmesinin' bir nedeni muhtemelen yerel seçimde Yeşil Sol ve İYİ Parti'nin ayrı Büyükşehir adayı çıkaracağı beklentisi... Dağ gibi İzmir'de yaşayan birisi olarak bendenizin siyasi öngörüsü ise şu: 1)Cumhur İttifakı karşısındaki partilerin yerel seçimlerde İzmir'de işbirliği yapması çok yüksek bir olasılık. 2)Bu işbirliği partiler bazında olmasa dahi seçmen bazında mutlaka gerçekleşir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 3)"Sosyal demokrat" nitelikli bir belediye başkanı olarak Soyer'in de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'nin yeniden adayı olarak seçilmesi ve ikinci dönemde de devam etmesi hayatın olağan akışına uygun. Ki, parti bazında bir işbirliği olmasa dahi Soyer yine seçmenin yüzde 50'sinden fazlasının oyu ile rahat seçilir.

İZMİR AK PARTİ'YE NEDEN YÜZ VERMEZ?

Bahsi bitirirken İzmir AK Parti'ye neden yüz vermez sorusunun kilit yanıtlarını da özlü bir şekilde vereyim: İzmir, Atatürk ve İnönü'ye 'İki ayyaş' gözüyle bakan zihniyete asla yüz vermez. İktidar partisi olarak 21 yıldır İzmir'i cezalandıran, İzmir Büyükşehir'in yatırımlarına mütemadiyen takoz koyan, 45 aldığı İzmir'e sadece 1 verenleri de İzmirli pekala cezalandırır!

İZMİR İÇİN CHP'YE DÜŞEN

Şunu da eklemeliyim bu bahse ek olarak; CHP'nin de siyasi olarak örgütü vasıtasıyla seçmenle yakın teması, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hizmetlerini en ücra noktalara giderek iyi anlatması; seçmenin yer yer parti yönetimine tepkiye de dönüşen genel seçimdeki hayal kırıklığını onarmasına yardımcı olması şart. Bu da şimdi bu nazik süreçte kimi romantik çıkışlar ve tepeden bakarak olmaz. Hele konuşarak hiç olmaz. Daha çok dinlemek ve anlamak üzerine bir çizgide hareket etmek gerek. AK Parti'ye 21 yıldır direnen ve boyun eğmeyen İzmir seçmeninden CHP'nin de öğrenmesi gerekenler var.