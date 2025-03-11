Stres ve Felç Riski: Kadınlar Neden Daha Fazla Etkileniyor?

Stres, günlük hayatın bir parçasıdır. İş, aile, maddi sıkıntılar veya sağlık sorunları hepimizi zaman zaman strese sokabilir. Ancak uzun süre devam eden yoğun stres, vücudumuzda birçok olumsuz etkiye yol açar. Son araştırmalara göre, özellikle kadınlar için stresin felç riskini ciddi şekilde artırdığı gösterilmiştir.

FELÇ NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Felç (inme), beyne giden kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu oluşur. Bu durum, beyin hücrelerinin oksijensiz kalmasına ve ölmesine neden olur. Felç geçiren bir kişi konuşma, hareket etme veya düşünme gibi temel yeteneklerini kaybedebilir.

Felç iki ana gruba ayrılır:

İskemik felç: Beyne giden damarların tıkanması sonucu oluşur.

Hemorajik felç: Beyindeki bir damarın yırtılmasıyla meydana gelir.

STRES VE FELÇ ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Uzun süreli stres, vücutta şu değişikliklere neden olabilir:

Kan basıncını yükseltir: Yüksek tansiyon, felç için en büyük risk faktörlerinden biri.

İltihaplanmayı artırır: Stres vücutta iltihaplanmaya yol açarak damarların hasar görmesine sebep olabilir.

Kalp ve damar sistemi etkilenir: Stres, vücutta sürekli yüksek seviyede kortizol (stres hormonu) salgılanmasına neden olarak kalp ve damar sağlığını bozar.

Sağlıksız alışkanlıklara yol açar: Stres altında olan kişiler sigara içme, aşırı yeme veya hareketsiz yaşam gibi sağlıksız alışkanlıklara daha yatkın olabilir.

Yapılan araştırmalarda, orta seviyedeki stresin kadınlarda felç riskini yüzde 78 oranında artırdığı görülmüştür.

KADINLAR NEDEN DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Kadınlar, erkeklere kıyasla genellikle daha yüksek stres seviyelerine sahiptir. Bunun birkaç önemli nedeni var:

Çoklu rol ve sorumluluklar: Kadınlar, iş hayatı ve ev hayatı arasında denge kurmaya çalışırken büyük bir yük taşıyor. Aile ve çocuk bakımı gibi sorumluluklar da kadınların omuzlarında.

Toplumsal baskılar: Kadınlardan hem başarılı bir kariyer yapmaları hem de aile hayatını yürütmeleri beklenir. Bu da sürekli bir baskı ve strese yol açar.

Hormonal faktörler: Kadınların hormonal yapısı, stres hormonlarının artışına neden olabilir. Özellikle menopoz, hamilelik ve adet döngüsü stresin artmasına neden olur.

STRESİN FELÇ RİSKİNE ETKİSİ NASIL AZALTILABİLİR?

Stres yönetimi, felç riskini azaltmanın en önemli yollarından biri. İşte uygulanabilecek bazı yöntemler:

Düzenli egzersiz yapın: Yürüyüş ve düzenli egzersiz, stres hormonlarını düşürür.

Sağlıklı beslenin: İşlenmiş gıdalardan kaçınarak sebze, meyve ve tam tahıllı besinleri tüketmek damar sağlığını korur.

Uyku düzeninize dikkat edin: Günde en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

Sosyal destek alın: Sevdiklerinizle vakit geçirmek, stresle başa çıkmada önemli bir faktör.

Gerekirse profesyonel yardım alın: Stres yönetiminde zorlanıyorsanız, bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz.

SONUÇ

Stres, günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olsa da onu kontrol altında tutmak mümkün. Özellikle kadınlar, yüksek stres seviyelerinin felç riskini artırabileceğini bilmeli ve stres yönetimi konusunda bilinçli adımlar atmalı. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek ve stresle başa çıkma yöntemlerini uygulayarak bu riski önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Unutmayın, sağlığınız sizin elinizde!

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz