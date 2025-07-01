Sıcak Çarpması mı, Kalp Sorunu mu? Belirtileri Ayırt Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarında sıcaklıklar arttıkça yalnızca dış ortam değil, vücudumuzun iç dengesi de etkilenir. Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için yüksek hava sıcaklıkları ciddi tehditler oluşturabilir. Peki neden sıcak hava kalbimizi zorlar? Kimler risk altında? Ve kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Sıcaklık arttıkça kalp daha fazla çalışır

Vücudumuz, ısı dengesini korumak için sıcak havalarda damarları genişletir. Bu, cilt yüzeyinden ısı kaybını artırmak için. Ancak bu mekanizma kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir:

Damarlar genişleyince tansiyon düşer, kalp bunu dengelemek için daha hızlı atmaya başlar.

Terleme yoluyla su ve mineral kaybı olur, bu da kan basıncını ve elektrolit dengesini bozar.

Kalp ritmi bozulabilir, ciddi ritim problemleri ve bayılmalar görülebilir.

Bu durum özellikle kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, hipertansiyon ve ritim bozukluğu olan bireylerde risk oluşturur.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Aşağıdaki gruplar sıcak havalarda daha dikkatli olmalı:

Kalp-damar hastalığı olanlar

Yaşlı bireyler (65 yaş üstü)

Aşırı kilolu ya da obez kişiler

Diyabet ve böbrek hastalığı olanlar

Tansiyon ya da idrar söktürücü ilaç kullananlar

Bu gruptakilerde sıcak çarpması, ani tansiyon düşmesi, bayılma ve kalp krizi riski artar.

BELİRTİLERE DİKKAT: BUNLAR ALARM SİNYALİ OLABİLİR

Aşağıdaki belirtiler yüksek sıcaklıkların kalbi zorladığına işaret edebilir:

Ani yorgunluk veya halsizlik

Hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Baş dönmesi veya bayılma

Göğüs ağrısı veya nefes darlığı

Aşırı terleme ya da tam tersi, terleyememe

Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

KALBİNİZİ SICAKTAN NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

1. Bol su için: Su kaybı kalbi zorlar. Günde 2-2.5 litre sıvı almaya özen gösterin.

2. Serin ortamlarda bulunun: Gölge, vantilatör veya klima kullanımı önemli.

3. Fiziksel eforu sınırlayın: Özellikle öğle saatlerinde (11.00–17.00 arası) ağır işler ve egzersizden kaçının.

4. Hafif beslenin: Yağlı ve ağır yemekler sindirim yükünü artırarak kalbi zorlar.

5. İlaçlarınızı ihmal etmeyin: Doktorunuzla görüşmeden ilaç dozlarınızı değiştirmeyin.

6. Alkol ve kafeinden uzak durun: Bu maddeler sıvı kaybını artırabilir.

Sağlıklı kalmak için spor yaparken kalbinizi de koruyun!

Spor, kalbin dostudur. Ama sıcak havalarda bilinçsiz yapılan egzersiz, en sağlam kalbi bile zorlayabilir. Genç olmak, dayanıklı olmak ya da formda olmak sınırsız dayanıklılık demek değildir.

Unutmayın: Kalbiniz sizi taşır, siz de onu koruyun

Yüksek hava sıcaklıkları kalp sağlığını doğrudan etkileyebilir. Sıcak yaz günlerinde alacağınız basit önlemlerle ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz. Özellikle risk grubundaysanız, yaz aylarını bilinçli geçirmek hayati önem taşır.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz