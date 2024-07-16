İnsülin Direnci ve Kilo: Sağlıklı Bir Yaşam İçin Altın Kurallar

İnsülin, pankreas tarafından üretilen ve kan şekeri seviyelerini düzenleyen bir hormondur. İnsülin direnci, vücudun kas, yağ ve karaciğer hücrelerinin insülini etkili bir şekilde kullanamaması durumudur. Bu durumda, glikoz kan dolaşımında birikerek kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açar.

NEDENLERİ

İnsülin direncinin gelişmesine katkıda bulunan birçok faktör vardır:

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri: VE

Aşırı kilo ve obezite: Vücut yağının fazlalığı, özellikle karın bölgesindeki yağ, insülin direncine neden olabilir.

Düşük fiziksel aktivite: Hareketsiz yaşam tarzı, kas hücrelerinin insülini etkili bir şekilde kullanamamasına neden olur.

Genetik faktörler: Ailede diyabet veya insülin direnci öyküsü olan kişilerde insülin direnci gelişme riski daha yüksektir.

İNSÜLİN DİRENCİ VE DİYABET

İnsülin direnci, prediyabet (gizli şeker) ve tip 2 diyabetin öncüsü olabilir. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu ancak diyabet tanısı için yeterince yüksek olmadığı bir durumdur. İnsülin direnciniz olsa bile, hücreleriniz glikozu emmek için ekstra insülini kullanabildiği sürece diyabet geliştirmeyebilirsiniz. Ancak, zamanla bu direnç artar ve prediyabet veya tip 2 diyabete dönüşebilir.

BELİRTİLERİ

İnsülin direnci genellikle belirgin semptomlar göstermeden ilerler. Ancak, bazı belirtiler insülin direncine işaret edebilir:

-Aşırı susuzluk veya açlık

-Yemekten sonra bile acıkmak

-Artan veya sık idrara çıkma

-Ellerde veya ayaklarda karıncalanma hissi

-Normalden daha yorgun hissetmek

-Sık enfeksiyonlar

-Kan testlerinde yüksek kan şekeri seviyeleri

-İnsülin direnci olan bazı kişilerde, boyun, kasık ve koltuk altlarında koyu, kadifemsi lekeler (akantozis nigrikans) görülebilir.

TEŞHİS YÖNTEMLERİ

İnsülin direnci genellikle kan testleri ile teşhis edilir. En yaygın testler şunlardır:

A1C testi: Son 2-3 aydaki ortalama kan şekeri seviyesini ölçer. %5,7'nin altı normal, %5,7-6,4 arası prediyabet (gizli şeker) ve %6,5 ve üstü diyabet olarak kabul edilir.

Açlık kan şekeri testi: 126 mg/dL üstü diyabet kabul edilir.

Glukoz tolerans testi: Şekerli bir içecek içtikten sonra 2 saat boyunca kan şekeri seviyeleri ölçülür. 140 mg/dL altı normal, 140-199 mg/dL arası prediyabet ve 200 mg/dL ve üstü diyabet olarak kabul edilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

İnsülin direnci için bazı risk faktörleri şunlardır:

-Düşük fiziksel aktivite seviyeleri

-Düşük HDL (iyi) kolesterol seviyesi veya yüksek trigliserit seviyesi

-Diyabetli bir ebeveyn veya kardeş

-Yüksek tansiyon (140/90 mm Hg veya üzeri)

-Gebelik diyabet öyküsü

-4.5 kilodan daha ağır bir bebek doğurmuş olmak

İNSÜLİN DİRENCİNİ NASIL ENGELLERİZ?

İnsülin direnci ve prediyabetin diyabete dönüşmesini önlemek için şu önlemler alınabilir:

-Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 5 gün, 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin.

-Besin açısından zengin, dengeli bir diyet tüketin.

-Fazla kilonuz varsa, kilo vermeyi düşünün. Vücut ağırlığınızı yüzde 7 oranında azaltmak bile diyabet riskinizi azaltabilir.

-Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, kan şekeri seviyelerinizi kontrol altında tutmanın en etkili yoludur. Unutmayın, insülin direnci sessizce ilerleyen bir tehdit olabilir, ancak bilinçli adımlarla bu tehdidi önlemek mümkündür.

Sağlıklı günler dilerim.

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