Güneş kremi sürmek D vitamini emilimini engeller mi?  

Hepimizin D vitaminine ihtiyacı var. Kemik büyümesini hızlandırır ve onsuz osteoporoz gibi durumlar için yüksek risk altında oluruz. D vitamini ayrıca bağışıklık sistemine önemli bir destek sağlar.

Cildiniz güneş ışığına maruz kaldığında D vitamini üretir. Güneşin ultraviyole B (UVB) ışınları ciltte 7-DHC adı verilen bir proteinle etkileşime girerek onu D vitamininin aktif formu olan D3 vitaminine dönüştürür.

Bir çok kişi güneş kremi ve diğer güneşten korunma yöntemlerinin D vitamini eksikliğine yol açtığını düşünüyor. Ancak dermatologlar, bunun doğru bir düşünce olmadığı konusunda birleşiyorlar. Çünkü güneşten korunmadan uzun süre kalmak cilt kanseri oluşturabilir.

Peki, güneş kremleri D vitamini yapımını engeller mi?

Klinik araştırmalar, günlük güneş kremi kullanımının D vitamini eksikliğine yol açtığını tespit edemedi. Yapılan araştırmaların büyük bölümü, günlük olarak güneş kremi kullanan kişilerin D vitamini düzeylerini koruyabildiğini göstermektedir.

Yapılan araştırmalar ne kadar güneş kremi kullanırsanız kullanın veya Koruma Faktörü ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin Ultraviyole ışınlarının bir kısmının (%2-7’si) cildinize ulaştığını göstermiştir. Bu miktar bile D vitamini sentezini sağlar.

Peki, güneş kremlerinin yararları ve güneşte kalmanın riskleri nelerdir?

SPF (Güneşten Koruma Faktörü) 15 ve üzeri olan güneş kremlerinin cilt kanseri riskini %50 azalttığı saptanmıştır. Bu arada güneş koruyucuların cildin erken yaşlanmasını da %24 azalttığı tespit edilmiştir.

Kısacası, korunmasız bir biçimde güneşe maruz kalma, cildinize kalıcı olarak zarar verebilecek, şeklinizi bozabilecek ve hatta ölüme bile yol açacak riskler oluşturabilir. Güneş kremlerinin düzenli kullanımı, bunların olmasını önlemek için çok önemlidir.

D3 vitamini eksikliğini gidermek için ne kadar güneş ışığına ihtiyacınız var?

Sağlıklı D vitamini kan seviyelerini korumak için cildinizi yeterli miktarda güneş ışığına maruz bırakmanız gerekir . Açık tenli insanlar için haftada üç kez 10-30 dakika atlet ve şort giymek yeterliyken, daha koyu tenlilerin daha uzun süreye ihtiyacı olabilir.

D3 vitamininin güneş ışığına ihtiyacı var mı?

Vücudumuzun D vitamininin ana kaynağı deride kendi üretimimizdir. Bu, D3 vitamini oluşturmak için güneş ışığından gelen ultraviyole ışınları gerektirir ; ayrıca D vitamininin aktif formunu oluşturmak için hem karaciğere hem de böbreklere ihtiyaç vardır.

D3 vitamini takviyesi güneş ışığından daha mı iyi?

Güneş ışığından elde edilen D vitamini, takviyelerden aldığımız D Vitamininden daha iyi değildir . İşlevsel olarak aynıdırlar ve her ikisi de D vitamini seviyelerini sağlıklı bir aralığa yükseltebilir. Vücut, ek ve güneş ışığından elde edilen D vitaminini tamamen aynı şekilde kullanabilir

Pencereden giren güneş ışığından D vitamini alınabilir mi??

Cevap genel olarak " hayır " dır. Cam, güneşin tüm UV ışınlarının size geçmesine izin veriyor gibi görünebilir, ancak bu sadece bir yanılsamadır: cam - pleksiglas ve plastik gibi - tüm ürünler ultraviyolenin içeri girmesini engeller.

Güneş ışığı olmadan D vitamini almanın en iyi yolu nedir?

D vitamininizi güneşten zarar görmeden almanızı tavsiye ederim. D vitamini doğal olarak sadece birkaç gıdada bulunmasına rağmen, genellikle diğer gıdalara eklenir. Somon ve alabalık gibi yağlı balıklar, balık karaciğeri yağı, yumurta sarısı ve mantar gibi yiyecekler doğal olarak D vitamini bakımından yüksektir

Kıyafetlerimiz varken D vitamini alınır mı?

D vitaminini güneşten almak için yüzünüzü, bacaklarınızı ve kollarınızı (güneş banyosu gibi) güneş kremi kullanmadan en az 15 dakika maruz bırakmanız önerilir. Bu bölgeleri kapatan herhangi bir giysi deride D vitamini dönüşümünü engelleyecektir .

D vitamini için sabah güneşi mi akşam güneşi mi daha iyi?

Maksimum D vitamini almak için güneşlenmek için en iyi zaman 10:00 ile 15:00 arasıdır .

D vitamini elde etmenin başka bir yolu var mıdır?

D vitaminini somon, ton balığı, kılıç balığı ve yumurta gibi doğal gıda kaynaklarından ve ayrıca süt, portakal suyu ve yoğurt gibi gıda kaynaklarından almanızı öneririz.

Hangi güneş kremini kullanalım?

Uzmanlar, mineral bazlı bir güneş kreminin ideal olduğunu ve 30+ (SPF) Koruma Faktörlü ve üzeri krem kullanmak gerektiğini söylemektedir. Eğer akne varsa yağ bazlı kremlerden kaçınmalısınız

Sonuç olarak;

Güneşli bölgelerde mümkünse her gün güneş kremi uygulamak çok önemlidir.

Güneş ışınları hava bulutlu olduğunda bile cilde hala zarar verebilir ve cilt tonuna göre ayrım yapmaz. Araştırmalar, bir araba penceresinden güneşe maruz kalmanın bile cilt kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir.

.Sağlıklı günler dilerim.

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