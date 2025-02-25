Diyet İçecekler ve Yapay Tatlandırıcıların Gizli Tehlikesi

Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar, diyet içeceklerden, şekersiz sakızlardan protein barlarına kadar pek çok üründe karşımıza çıkıyor. Peki, bu tatlandırıcılar gerçekten sağlıklı bir alternatif mi? Yeni yapılan bir araştırma, özellikle "aspartam" adlı tatlandırıcının vücutta insülin seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırabileceğini gösteriyor.

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, Fenilalanin ve Aspartik asit adında iki amino asidin laboratuvarda birleştirilmesiyle elde edilen bir yapay tatlandırıcı. Daha sonra saflaştırılır, toz veya granül formuna getirilerek gıda ve içeceklerde kullanılmaya hazır hale getirilir.

NERELERDE KULLANILIYOR?

Aspartam, şekersiz içecekler (diyet kola, light meyve suları), şekersiz sakızlar, diyet tatlılar, hazır pudingler, kahve tatlandırıcıları ve bazı protein barları gibi birçok üründe bulunur. Şekerden yaklaşık 200 kat daha tatlı olduğu için, düşük miktarlarda kullanılarak tatlı bir lezzet sağlar.

VÜCUT NASIL TEPKİ VERİYOR?

Normalde vücut, şeker yediğinde insülin salgılayarak kan şekerini düzenler. Ancak aspartam kalori içermemesine rağmen, vücudu kandırarak insülin üretmesini sağlıyor.

İnsülin seviyesi sürekli yüksek olduğunda, hücreler buna alışıyor ve artık insüline yanıt vermemeye başlıyor. Bu da insülin direnci, diyabet ve obezite riskini artırıyor.

Kısacası, aspartam vücudu kandırarak fazla insülin salgılamasına neden oluyor ve bu da uzun vadede kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

DAMAR TIKANIKLIĞI VE KALP HASTALIĞI RİSKİ

Araştırmada, aspartam tüketen farelerin damarlarında yağ plaklarının birikmeye başladığı görüldü. Bu durum, kalp krizine ve felce yol açabilen ateroskleroz (damar sertliği) hastalığıyla ilişkilendirildi. Yani sürekli diyet içecek tüketmek, zamanla damarların tıkanmasına neden olabilir.

Örnek: Bir kişi günde 3 kutu diyet kola içtiğinde, bu farelerin tükettiği aspartam kadar yapay tatlandırıcı almış oluyor. Araştırmaya göre, bu miktar uzun vadede damar tıkanıklığına yol açabilir.

GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?

Aspartam, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından güvenli kabul edilse de bu araştırma uzun süreli tüketimin bazı riskler taşıyabileceğini gösteriyor.

-Araştırmaya göre, diyet içecek tüketen kişilerde, şekerli içecek tüketenler kadar yüksek kalp hastalığı ve diyabet riski bulunuyor.

-Yani şekerden kaçınırken, yapay tatlandırıcılara yönelmek düşündüğümüz kadar sağlıklı olmayabilir.

NE YAPMALIYIZ?

-Diyet içecekleri ve light ürünleri daha az tüketmek

-Doğal tatlandırıcılar kullanmak (bal, hurma, az miktarda doğal şeker)

-Gerçek gıdalara yönelmek (Meyveler doğal bir tatlı alternatifi olabilir)

SONUÇ

"Şekersiz" veya "diyet" etiketi taşıyan her ürün masum değildir. Uzun vadeli sağlık etkilerini tam olarak bilmediğimiz yapay tatlandırıcılara bağımlı olmaktansa, doğal ve dengeli bir beslenme düzenine yönelmek en sağlıklı seçenek olacak.

Daha sağlıklı bir hayat için, bilinçli tüketici olalım!

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz