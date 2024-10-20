Ülkelerin Evlilik Dışı Doğan Çocukların Listesi Açıklandı: Türkiye'nin Verileri Yeri Şaşırttı

Son yıllarda dünya genelinde evlilik dışı çocuk doğumlarının sayısındaki artış, birçok ülkenin bu duruma karşı evliliği teşvik eden politikalar geliştirmesine yol açtı. Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırma, evlilik dışı doğum oranlarındaki farklılıkları ortaya koyarken, Türkiye’nin bu alandaki oranı da dikkat çekti.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK DOĞUMLARI HIZLA ARTIYOR

Toplumların ahlaki değerlerindeki değişimler, geleneksel alışkanlıkların ve kalıpların yeniden şekillenmesine neden oluyor. Evlilik dışı çocuk doğumları, birçok ülkede hızla artarak tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bu durumu olağan karşılayanlar olduğu gibi, evlilik kurumunun zayıfladığını ve geleneksel değerlere zarar verdiğini düşünenler de mevcut.

AVRUPA’DAKİ ORANLAR YÜKSEK, TÜRKİYE FARK YARATIYOR

Fransa, İskandinav ülkeleri ve İngiltere gibi ülkelerde evlilik dışı doğum oranlarının oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken, Türkiye bu sıralamada oldukça geride kaldı. İşte bazı Avrupa ülkelerindeki oranlar:

İzlanda: %69,4

Fransa: %63,5

Portekiz: %60

Norveç: %58,5

Hollanda: %55,6

İsveç: %55,2

Danimarka: %54,7

Estonya: %53,7

İngiltere: %51,4

İspanya: %49,2

DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE’DE ORANLAR DÜŞÜK

Batı Avrupa’da evlilik dışı doğum oranları oldukça yüksekken, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine doğru bu oranların düştüğü dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye ise %2,8’lik oranla en düşük evlilik dışı doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı. Yunanistan’da ise bu oran %16,5 seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi