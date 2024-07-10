Türkiye'de İlk Kez Görülen Balığı Palamut Sandılar: 'Arkadaşımız Balığı Yedi'

Antalya açıklarında balık tutkunları, heyecan verici bir keşfe imza attı. Amatör balıkçılar, okyanuslarda nadir bulunan "kral balığı" olarak bilinen Acanthocybium solandri türü bir balığı yakaladı. Ancak amatör balıkçılar kral balığını palamut sandı.

Yaklaşık 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığındaki bu dev balık, 10 dakikalık mücadelenin ardından tekneye alındı. Balıkçılar, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

Balığı arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, görüntüleri de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı. Prof. Dr. Gökoğlu, balığın Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir tür olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA GÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Gökoğlu, okyanusta ekvatora yakın tropikal bölgelerde popülasyonu yoğun olan türün Akdeniz'de daha önce 2005'te İtalya'da, geçen ocak ayında da Lübnan'da gözlendiğini söyleyerek "Bu tür okyanus balığı, temiz, sığ sularda yaşamını sürdüren avcı balık. Kral balığını Türkiye'de ilk defa görüyoruz. Kemer açıklarında balıkçılar sahte balık takılı oltayla, bu balığı yakaladı. Akdeniz'de çok nadir görülen bir tür. Balığın kayıtlara geçmesiyle Antalya Körfezi'ndeki balık türleri sayısında artış oldu" diye konuştu.

ARKADAŞI BALIĞI YEDİ

Balığı yakalayan Ersin Karakaş ise "Balığı sahte yem ile su yüzeyinde yakaladık. Oltayla 8 dakikalık uğraş sonrası tekneye aldık. Arkadaşlarımla büyük balık yakaladığımız için çok heyecanlandık. Palamut balığı türü yakaladığımızı sanmıştık, bir arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra yakaladığımız balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Türkiye'de ilk defa yakalanan balığı arkadaşımız yemiş oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA