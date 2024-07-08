Herkesin Evinde Var! Tuvaletten Daha Kirli Hem de 17 Bin Kat

Evin en kirli bölgesi olarak bilinen tuvaletlerden daha kirlisi de varmış. Yapılan bir araştırmaya göre asıl uzun süre değiştirilmeyen yastık kılıfı ve çarşaflar mikrop yuvası.

Örneğin yastık kılıfları en kirli diye bildiğimiz tuvaletlerden 17 bin kat daha kirliyken, çarşaflar ise sadece bir hafta içinde banyonun kapı kolundan yaklaşık 25 bin kat daha fazla bakteri biriktirebiliyor.

'ALERJİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR'

Atv Ana Haber'e konuya dair açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergün Tozkoparan, "Yatak çarşafları yatak şiltelerinin içerisinde o yastık kılıflarının içerisinde mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşuyor. Bir de akar dediğimiz birtakım böyle parazitler var alerjiye yol açan. Yani ev tozunun kaynağı olan o akarlar birikebiliyor ve alerjik hastalıklara yol açabiliyorlar.

Tamamen algılarımızla ilgili bir durum. Yani mesela tuvalet temizlenmesi gereken bir yer ve orayı düzenli olarak temizliyoruz. Ama yatak yani işte ben temiz pijamalarımla yatağa girdim, sabahleyin kalktım hiçbir şey olmadı algısıyla en fazla çarşafımızı yıkıyoruz belki işte haftada bir. Oraların üstünde zaten yastık kılıfı vardı altına da bir şey geçmedi gibi bir algımız var" ifadelerini kullandı.