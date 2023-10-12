Toprağın altında yetişiyor, yaşlanmayı önlüyor: Mutfağınızda mutlaka bulundurun!

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, yaşlanmayı önleyen, vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan yer elması hakkında açıklamalarda bulundu.

Arslan, yer almasının sıklıkla tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Sonbahar etkisini hissettirirken mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı vücudumuzu korumak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, soğuk-sıcak havaya maruz kalan cildimizi desteklemek gibi pek çok nokta önemlidir. Doğru beslenmek bu adımların her birinde bizim için iyi bir destektir. Sonbahar besinlerini bu bakış açısıyla değerlendirmemizde yer elması dikkatimizi çekiyor. Bu dönemlerde ülkemizde patates gibi toprak altında yetişen yumru bir besin olan yer elmasına beslenmemizde saha sık yer vermemiz gerekiyor" dedi.

"STRES AZALTICI POTANSİYEL BİR ETKİYE SAHİPTİR"

Yer elmasının stres azaltıcı etkisi bulunduğunu belirten Arslan, "Kereviz, turp, soğan, gibi bembeyaz içyapısı olan yer elmasının içeriğine baktığımızda; iyi bir A ve B vitamini kaynağıdır. Sinir sistemi koruyucu, stres azaltıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Vücut dinçliği sağlar. Hem böbrek hem bağırsak hareketlendirici bir besindir. Yani idrar söktürücü, kabızlık önleyici olduğunu söyleyebiliriz. Mide ve romatizmal hastalıkların ağrılarını azaltır. Yara iyileşmesini hızlandırır, yaşlanma karşıtıdır, cilt sağlığını korur. Düşük kaloridir, zayıflama diyetlerinde doyurucu porsiyonlar da tüketilebilir. Düşünülenin aksine patates nişasta içermez, diyabet hastaları tüketebilir" ifadelerini kullandı.

"MUTFAKLARIMIZ KULLANIMI ARTIRILMALI"

Arslan, çocuklarında tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Çiğ hali hafif soyularak yenilebilir, rendeleyip yoğurda katılabilir, kereviz gibi havuçla soğanla zeytinyağlısı yapılabilir. Mutfaklarımızda kullanımı arttırıp, çocuklarımızla da bu besini tanıştırmamız gerekir" diye konuştu.

YER ELMASI

Yer elması, papatyagiller familyasından, ayçiçeğigiller cinsinden, yenilebilir köksapları yumru durumunda olan bir bitkidir. Köksaplarının yemeği ve salatası yapılabildiği gibi meyve olarak da tüketilebilir. Turpa benzer bir dokusu ve tatlımsı bir tadı vardır.

Yer elmasının anavatanı Kuzey Amerika'dır. Avrupa'da 16. yüzyılda, Türkiye'de ise 18. yüzyılda yetiştirilmeye başlanmıştır.

Yer elması, kış sebzesidir. Ekim ayında ekilen yer elması, ilkbaharda çiçek açar ve sonbaharda hasat edilir.

Yer elması, C vitamini, potasyum, folat ve lif açısından zengin bir besindir. Ayrıca, antioksidanlar bakımından da zengindir.

Yer elması, çeşitli şekillerde tüketilebilir.

En yaygın tüketim şekilleri şunlardır:

- Kızarmış yer elması: Yer elması, soyulup küp küp doğrandıktan sonra kızartılır,

- Haşlanmış yer elması: Yer elması, soyulup dilimlendikten sonra suda haşlanır,

- Fırında yer elması: Yer elması, soyulup dilimlendikten sonra fırında pişirilir,

- Salatası: Yer elması, salatalarda çiğ olarak tüketilebilir,

- Yemeklerde: Yer elması, çorba, zeytinyağlı ve et yemeklerinde kullanılabilir.

Yer elması, sağlık açısından da faydalı bir besindir.

Aşağıdaki faydaları sayılabilir:

* Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur,

* Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur,

* Kabızlık problemini gidermeye yardımcı olur,

* Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

* Antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir,

Yer elması, genel olarak güvenli bir besindir. Ancak, fazla tüketimi bazı yan etkilere neden olabilir. Örneğin, bazı kişilerde şişkinlik ve gaz şikayetlerine neden olabilir. Ayrıca, yer elması, potasyum bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, böbrek sorunları olan kişilerin yer elması tüketimine dikkat etmesi gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem