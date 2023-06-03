Kürkü için getirilmişti, Marmara Denizi'nde görüntülendi!

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su maymunu görüldü. Su maymunu, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Son Güncelleme:
><

Havaların ısınmasıyla Marmara Deniz'inde su maymunları görülmeye başlandı.

Genellikle su içerisinde yaşamlarını sürdüren su maymunları, özellikle havaların ısındığı bölgelerde karada da görülmeye başlandı.

KAYIT ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya yakın alanda yiyecek arayan su maymunu, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Önceki yıllarda da Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su maymunları görüntülenmişti.

Kürkü için getirilmişti, Marmara Denizi'nde görüntülendi! - Resim : 1

SU MAYMUNU KÜRKÜ İÇİN GETİRİLMİŞTİ

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunları, kürk yetiştiriciliği için 1900'lerin başında Güney Amerika'dan, Rusya, Bulgaristan ve Ermenistan'a getirildiği biliniyor. Zamanla kürke olan talebin azalması sonucu çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar serbest bırakılma veya kaçma yoluyla doğaya karıştığı öne sürülüyor.

Özellikle Türkiye'nin sınır akarsularında kendilerine doğal yaşam alanı kuran bu tür, Edirne'de Meriç nehri ve Iğdır'da Karasu Çayı'nda da görülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı... 6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı...
29 yıl sonra tekrar görüldü, açıklama geldi! 29 yıl sonra tekrar görüldü!
Ormanlık alanda yetişiyor: Kilosu 500 TL! Ormanlık alanda yetişiyor: Kilosu 500 TL
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler 8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı Seks fantezisi ölümle sonuçlandı
e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin!
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları