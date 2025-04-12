Koluna Konan Ebabil Kuşundan Veteriner Müdahalesiyle Ayrıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, iş yerinde bulduğu ebabil kuşu, Mevlüt Aslan'ın koluna yapışıp ayrılmayınca, veteriner müdahalesiyle serbest bırakıldı. Ebabil kuşu daha sonra Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

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Serik’te bir emlakçı olan Mevlüt Aslan, sabah iş yerine geldiğinde, bitkin bir halde duran ebabili fark etti. Aslan'ın doğaya salmak istediği ebabil kuşu aniden koluna kondu ve ne yapsa bir türlü ayrılmadı. Aslan, kuşu kolunda taşıyarak en yakın veteriner hekime götürdü. Veterinerin müdahalesiyle ebabil, tutunduğu koldan ayrıldı. Ardından, kuş Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mevlüt Aslan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Sabah iş yerimi açtığıma ebabili gördüm. Alıp dışarıya bırakmak isterken koluma yapıştı. Hiçbir şekilde bırakmadı. Ebabili rüyada görmek bile hayra yorumlanırmış ama bu şekilde koluma yapıştı. Bunun ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bu kuş havada uçarak beslenirmiş, uçarak çiftleşirmiş aşağıya indiği anda kalkamazmış zaten. O nedenle yüksek bir yerden tekrar uçurmaya çalışacağız. Ebabiller, Kuran-ı Kerim'de adına yer verilen nadir kuşlardır. Bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır. O nedenle sağlıklı bir şekilde tekrar doğaya salmak için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: DHA

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