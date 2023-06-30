Kastamonu'da nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde görüntülendi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Gökırmak’ta nesli tehlike altında olan olan su samuru görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki Gökırmak çayında vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntüde su samurunun bir süre yağışlı hava sebebiyle çamurlanan ve bulanık hale gelen Gökırmak’ta suyun yüzeyinde yüzdüğü görülüyor.

 

Kaynak: İHA

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