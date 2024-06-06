Araştırma: İnternet bağımlılığı gençlerin beyin kimyasını değiştiriyor

Araştırmacılar, 2013 ile 2023 yılları arasında internet bağımlılığı tanısı konmuş 10 ile 19 yaş arası 237 çocuğu kapsayan 12 önceki çalışmayı inceledi.

The Guardian’ın bildirdiğine göre katılımcıların beyinlerindeki çoklu sinir ağlarında belirgin etkiler gözlendi. Katılımcılar dinlenirken beynin bazı kısımlarında aktivitenin arttığı görüldü.

Aynı zamanda, beynin hafıza, karar verme ve etkin düşünmeyle ilgili bölümlerindeki işlevsel bağlantıda genel bir azalma saptandı.

Araştırma, bu değişikliklerin ergenlerde bağımlılık yaratan davranış ve eğilimlerin yanı sıra zihinsel sağlık, gelişim, entelektüel yetenek ve fiziksel koordinasyonla bağlantılı davranış değişiklikleriyle sonuçlandığını ortaya koydu.