Gece uyumadan evvel yoğurda ekleyip kaşık kaşık yiyin: Faydaları sandığınızdan çok daha büyük. Zeytinyağı yoğurt karışımının faydaları nelerdir?

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam içerisinde olabilmek için içeriği temiz gıdaların dengeli ve düzenli şekilde tüketilmesi son derece önemli bir husus olurken, insan sağlığına faydalı kürlerin tüketilmesi de gerekir.

Hemen her konuda bilinçli bir tüketim içerisinde olmak uzun yıllar sağlıklı yaşamın en büyük anahtarlarından bir tanesidir. İçeriğindeki zengin bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalı gıdalardan bir tanesi şüphesiz yoğurt olurken, yoğurdun düzenli olarak beslenme rutinin içerisinde bulunması önemlidir.

Kalsiyum zengini yoğurt, kemiklerin güçlenmesini sağlayan son derece önemli bir gıda olurken yoğurdun içerisine ilave edeceğiniz tek 1 kaşığı tüm o problemlerden kurtulmanıza yardımcı olacak. Geceleri uyumadan evvel düzenli olarak yemeyi ihmal etmeyin...

TEK 1 KAŞIĞINI YOĞURDA İLAVE EDİP YİYİN

Zengin bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde tam bir doğal ilaca dönüşüyor. Pek çok sağlık probleminden kurtulmanıza yardımcı olacak zeytinyağı ve yoğurt karışımını düzenli olarak tüketmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. İşte zeytinyağı ve yoğurt karışımının insan sağlığına olan mucizevi faydaları...

Yoğurt içeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olurken içerisine ilave edeceğiniz 1 kaşık zeytinyağı, sindirim sisteminin düzene girmesine aynı zamanda biriken zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olacaktır.

Geceleri uyumadan evvel yoğurdun içerisine ilave edeceğiniz 1 kaşık zeytinyağı kalp damar sağlığını koruma altına almaya yardımcı olacaktır. Kötü kolesterol seviyesinin düşmesini sağlamaktadır.

Antioksidan açısından sonra derece güçlü olan zeytinyağı yoğurt karışımı, hücre hasarını önlemeye yardımcı olurken iltihaplanmayı azaltmaktadır.

Sağlıklı yağ ve protein kombinasyonu açısından güçlü olan zeytinyağı ve yoğurt karışımı vücudun dengeli şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

YOĞURDUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

200 g yani 1 kase yarım yağlı yoğurdun %36'sı karbonhidrat, %32'si protein ve %32'si yağdan oluşmaktadır. 1 kase yoğurt ortalama 100 kcal'dir.