Salçanın içerisine 1 kaşık eklediğinizde asla küflenmeyecek: Salçayı küflendirmeden muhafaza etmenin sırrı bulundu

Salçayı küflendirmeden muhafaza etmenin sırrı bulundu. Bu yöntem sayesinde salçanız uzun süre küflenmeden kalabilecek. İşte salçayı muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken o detaylar...

Salçanın içerisine 1 kaşık eklediğinizde asla küflenmeyecek: Salçayı küflendirmeden muhafaza etmenin sırrı bulundu

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından bir tanesi şüphesiz salça olurken, salça hemen her yemeğin lezzet seviyesini yukarıya taşımaktadır.

Yemeğin lezzetini arttırmasının yanı sıra, görünüş itibarıyla da çok daha lezzetli görünmesini sağlayan salça pek çok kişinin sık sık kullandığı ürünlerden bir tanesidir.

Bilhassa yaz aylarında domates ve biberden yapılan salçalar tüm kış boyunca yemekleri şenlendirse de pek çok kişinin ortak problemi şüphesiz salçanın kısa süre içerisinde küflenmesidir.

Salça içerisinde oluşan küf, sağlığa da çeşitli zararlı unsurlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda salçayı küflendirmeden muhafaza edebilmek için şu yöntemi uygulamayı deneyebilirsiniz. İşte salçayı küflendirmeden muhafaza etmenin o pratik yolu...

SALÇA BU ŞEKİLDE ASLA KÜFLENMİYOR!

Salça, kısa sürede küflenen bir yapıya sahip olan gıdalardan bir tanesi olurken salçayı küflendirmeden uzun süre muhafaza etmenin çeşitli yolları aranmaktadır.

Esasında hemen herkesin kendine özgü yöntemleri bulunsa da bu yöntem ile tüm küf problemlerinden kısa sürede kurtulabileceksiniz.

Salçanın küflenmesini önleyebilmek için öncelikli olarak salçayı cam kavanoz içerisinde muhafaza ettiğinizden emin olmanız gerekir.

Salçanın içerisine 1 kaşık eklediğinizde asla küflenmeyecek: Salçayı küflendirmeden muhafaza etmenin sırrı bulundu - Resim : 1

Cam olmayan herhangi bir plastik yahut metal kutuda salçalar kısa sürede küflenebilmektedir. Salçanızı uygun boylardaki cam kavanozun içerisine aldıktan sonra uygulanması gereken formül ise şüphesiz zeytinyağında gizlidir.

Salçanın üst yüzeyini tamamıyla kaplayacak şekilde dökeceğiniz zeytinyağı, salçanın uzun süre küflenmeden kalmasını sağlayacaktır.

Salçayı kullanacağınız zaman, zeytinyağını başka bir kasenin içerisine aktarıp akabinde salçanızı kullanıp yeniden zeytinyağı ile kaplayabilirsiniz.

Bu süreci bu şekilde ilerlettiğinizde satın aldığınız ya da kendi el emeğinizle hazırladığınız salçalarınızın uzun süre bozulmadan sağlıklı şekilde kaldığını göreceksiniz.

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