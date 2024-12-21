Felç Geçirdi, Hayatı Değişti: Hiç Gitmediği Ülkenin Aksanıyla Konuşmaya Başladı

İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Althia Bryden, Mayıs ayında geçirdiği felç sonrası İtalyan aksanıyla konuşmaya başladı. Bryden, korktuğunu ve kimliğini kaybettiğini hissettiğini söyledi.

İTALYAN AKSANIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

Eşi Winston, Althia'nın felç geçirdiğini fark ederek hastaneye götürdü. Konuşma yetisini kaybeden Bryden’a doktorlar, afazi (dil veya konuşma zorluğu) teşhisi koydu. Ağustos ayında beynindeki tıkanıklığı gidermek amacıyla başarılı bir ameliyat geçirdi. Ancak, ameliyatın ardından bir hemşirenin onu uyandırıp tansiyonunu ölçtüğü sırada, Bryden birden İtalyan aksanıyla konuşmaya başladı. Doktorlar, bunun son derece nadir bir durum olan Yabancı Aksan Sendromu (FAS) olduğunu belirtti.

İTALYANLAR GİBİ KONUŞUYOR

Kuzey Londra’da yaşayan Bryden, artık gündelik konuşmalarında İtalyanca "mamma mia" ve "si" gibi kelimeler kullanmaya başladığını ve tavırlarının da değiştiğini söyledi. FAS, genellikle felç veya beyin travması sonrası gelişen, çok nadir görülen bir durum. Bryden, yaşadığı değişimin kendisini "kimliksiz" hissettirdiğini ifade etti.

Bryden, "Beynim artık İngilizceyi İtalyancaya çeviriyor. 'Mamma mia' veya 'bambino' gibi kelimeleri rastgele söylüyorum" diye konuştu. FAS’ı yaşayan bir diğer ilginç durum ise, yeni aksanının düşüncelerinde bile kendisini hissetmesi. "Hayatta kaldığım için şanslıyım" diyen Bryden, artık her sabah aksanının kaybolmasını umarak uyandığını sözlerine ekledi.