Elazığ'da görüntülendi, kayıt altına alındı: Koşarak uzaklaştılar!

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş, suyun karşı tarafında koşuşan domuz sürülerini görüntüledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, domuz sürüsü bir süre sonra koşarak gözden kayboldu.

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Elazığ'da görüntülendi, kayıt altına alındı: Koşarak uzaklaştılar!

Elazığ'ın Palu ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.

Beyhan Köyü Murat Nehri kenarında oturan bir vatandaş suyun karşı tarafında koşuşan domuz sürülerini gördü.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Vatandaş o anları cep telefonuna kaydederken domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da görüntülendi, kayıt altına alındı: Koşarak uzaklaştılar! - Resim : 1

DOMUZ

Domuzlar, Sus cinsinde bulunan memelilerdir. Memeliler sınıfının Artiodactyla takımına ve Suidae familyasına aittirler.

Domuzlar, yiyeceklerini bulmak için burunlarını kullanarak zemini kazma konusunda çok iyidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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