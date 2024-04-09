Elazığ'da görüntülendi, kayıt altına alındı: Koşarak uzaklaştılar!
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş, suyun karşı tarafında koşuşan domuz sürülerini görüntüledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, domuz sürüsü bir süre sonra koşarak gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.
Beyhan Köyü Murat Nehri kenarında oturan bir vatandaş suyun karşı tarafında koşuşan domuz sürülerini gördü.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Vatandaş o anları cep telefonuna kaydederken domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
DOMUZ
Domuzlar, Sus cinsinde bulunan memelilerdir. Memeliler sınıfının Artiodactyla takımına ve Suidae familyasına aittirler.
Domuzlar, yiyeceklerini bulmak için burunlarını kullanarak zemini kazma konusunda çok iyidir.
Kaynak: Gerçek Gündem
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