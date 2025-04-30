Dünyada Trafiğin En Yoğun Olduğu Şehirler Belli Oldu: İstanbul Listede Bakın Kaçıncı Sırada

INRIX’in yayımladığı küresel trafik analizine göre trafikte kaybedilen süre bakımından dünya birincisi olan şehir belli oldu. Türkiye’den İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir listede bakın kaçıncı sırada yer aldı.

Dünyada Trafiğin En Yoğun Olduğu Şehirler Belli Oldu: İstanbul Listede Bakın Kaçıncı Sırada

Uluslararası ulaşım analiz şirketi INRIX tarafından yayımlanan "2024 Küresel Trafik Puan Tablosu" dünya genelinde en yoğun trafik sorunu yaşayan şehirleri gözler önüne serdi. 900’den fazla kentsel alanın incelendiği araştırmaya göre İstanbul, trafikte geçirilen süre açısından dünya genelinde ilk sıraya yerleşti.

İSTANBUL DÜNYA GENELİNDE TRAFİKTE ZİRVEDE

Raporda, İstanbul’da sürücülerin 2024 yılı boyunca trafikte ortalama 105 saat zaman kaybettiği belirtildi. Bu süre, İstanbul’u New York, Chicago, Londra ve Mexico City gibi metropollerin önüne taşıyarak listenin zirvesine oturttu. Uzmanlar, nüfus yoğunluğu, altyapı yetersizliği ve araç sayısındaki artışın bu tabloyu etkilediğini belirtiyor.

Dünyada Trafiğin En Yoğun Olduğu Şehirler Belli Oldu: İstanbul Listede Bakın Kaçıncı Sırada - Resim : 1

TÜRKİYE'DEN 4 ŞEHİR İLK 10'A GİRDİ

Trafik yoğunluğunun incelendiği Asya kıtası sıralamasında da Türkiye damga vurdu. İstanbul’un ardından başkent Ankara, trafik sıkışıklığında 4. sıraya yükseldi. Ankara’yı Bursa takip ederken, İzmir de listenin 6. sırasında yer aldı.

Asya kıtasında en yoğun trafiğe sahip diğer şehirler arasında Jakarta ve Bangkok öne çıktı. Ancak Türkiye’den dört şehrin bu kadar üst sıralarda yer alması, ülke genelindeki trafik sorununun boyutunu ortaya koydu.

Dünyada Trafiğin En Yoğun Olduğu Şehirler Belli Oldu: İstanbul Listede Bakın Kaçıncı Sırada - Resim : 2

TRAFİKTE KAYBEDİLEN ZAMAN EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR

Ulaştırma ve şehir planlama uzmanları, bu denli trafik sıkışıklığının yalnızca bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda ekonomik verimlilikte düşüş, çevre kirliliği ve yaşam kalitesinde azalma gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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