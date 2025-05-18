Deprem Sanıp Kendilerini Dışarı Attılar, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

İstanbul'da vatandaşların deprem korkusu sürerken, Esenyurt'ta izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı. Yoğun bass sesini deprem sanan vatandaşlar, oturdukları restorandan kendilerini telaşla dışarı attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük endişe yaratırken, vatandaşlar en ufak sesten bile korkar hale geldi.

Esenyurt ilçesinde bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sandı. Korkuyla sokağa dökülen vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem Sanıp Kendilerini Dışarı Attılar, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 1

15 Mayıs Perşembe günü Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde yaşanan olayda akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı. Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı. Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Deprem Sanıp Kendilerini Dışarı Attılar, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 2

Yaşanan gülümseten olaya ilişkin konuşan İşletme sahibi Ayhan Acar, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Leyla Uçar Acar ise, kendilerinin durumu fark ettiğini ancak müşterilerin anlamadığını anlatırken, “Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Esenyurt İstanbul
Son Güncelleme:
Yatay Kalple Doğan Fatma Nur Tıp Literatürüne Girecek! Türkiye'de Tek, Dünyada İkinci... Yatay Kalple Doğan Fatma Nur Tıp Literatürüne Girecek! Türkiye'de Tek, Dünyada İkinci...
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
18 Mayıs 2025 Günlük Burç Yorumu: Fırtına Öncesi Sessizlik... 18 Mayıs 2025 Günlük Burç Yorumu: Fırtına Öncesi Sessizlik...
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi
Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı! Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı!