Deprem Sanıp Kendilerini Dışarı Attılar, Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük endişe yaratırken, vatandaşlar en ufak sesten bile korkar hale geldi.

Esenyurt ilçesinde bir restoranda oturan vatandaşlar, sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sandı. Korkuyla sokağa dökülen vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

15 Mayıs Perşembe günü Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde yaşanan olayda akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı. Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı. Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Yaşanan gülümseten olaya ilişkin konuşan İşletme sahibi Ayhan Acar, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Leyla Uçar Acar ise, kendilerinin durumu fark ettiğini ancak müşterilerin anlamadığını anlatırken, “Baya gerçekten deprem gibiydi ama biz araçları gördüğümüz için deprem olmadığını anladık. Ama müşterilerin anlaması biraz zaman aldı. Anladıktan sonra herkes kendi haline güldü sonrası çok eğlenceli oldu” dedi.

Kaynak: İHA