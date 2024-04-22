Aydın'da sabah ezanı sonrası toplanıyor, kokusu cezbediyor: Kilosu 150 TL!

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'dağ kekiği ya da kara kekik' olarak bilinen zahter kekiği, pazar tezgahlarında yerini aldı.

Doğal şifa kaynağı olarak bilinen ve mikrop öldürücü özelliği ile de tercih edilen zahterin faydaları ise saymakla bitmezken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

"KAHVALTILARDA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Binbir zahmetle topladığı zahterin bağını kilosunu 150 TL’den sattığını ve ilginin yoğun olduğunu ifade eden pazarcı Raziye, "Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda kendiliğinden yetişen şifalı bitkiler de artmaya başladı. Ben de sabah zeytine giderken topluyorum. Ebegümeci, dalgan otu, kedirgen gibi bir çok otun yanı sıra dağ kekiği de topluyorum. Hem pazarda satarak geçimimi sağlıyorum hem de vatandaşların taleplerini yerine getiriyorum. Bunun faydaları saymakla bitmez zaten. Boğaz enfeksiyonunu giderici ve öksürük hafifletici etkileri var. Sağlığın yanı sıra lezzetiyle de tercih ediliyor. Her şeyi oluyor bunun. İster kurutarak ister taze şekilde yemeklerde kullanılabilir. Zeytinyağı içinde bekletip yediğinde de çok faydalı oluyor. Sabahları kahvaltıda çok tercih ediliyor ama yemeklerde, etlerde de çok güzel oluyor" dedi.

ZAHTER KEKİĞİ

Zahter kekiği, Za'atar olarak bilinen Orta Doğu ot ve baharat karışımında kullanılan ana otlardan biridir. Kekik bitkisinin (Thymus vulgaris) yakın akrabasıdır, ancak biraz farklı bir tada sahiptir. Zahter kekiği, genellikle Akdeniz bölgesinde ve Orta Doğu'da yetişen yabani bir kekik türüdür.

Zahter kekiğinin yaprakları daha küçük ve daha ovaldir ve normal kekiğe göre daha keskin, daha topraklı bir tada sahiptir. Zahter kekiği, hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılabilir. Kurutulmuş zahter kekiği, Za'atar baharat karışımının yanı sıra çeşitli Orta Doğu yemeklerinde de kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem