Arslantepe Höyüğü'nde Bulundu: Tam 7 Bin Yıllık

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli ve sulak alanlarıyla binlerce yıl boyunca insan yerleşimlerine ev sahipliği yapmış tarihi bir alan. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok kültürün etkilerini gösteriyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, taş ve kemikten yapılmış, üzerinde hayvan motifleri bulunan iki mühür bulundu. Bu mühürler, milattan önce 5 binli yıllara tarihleniyor ve Geç Kalkolitik Dönem tabakalarından çıkartıldı. Bu buluntular, Arslantepe'deki en eski mühürler olarak kaydedildi.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen yıl höyüğün batı kısmında yaptığımız kazılarda, Geç Kalkolitik Dönem'e ait tabakalarda bulduğumuz mühürler üzerindeki hayvan figürlerinin, daha eski dönemlerde kullanıldığını gördük" dedi. Restelli, mühürlerin diğer buluntulardan farklı olduğunu ve stil olarak daha eski tarihlere işaret ettiğini belirtti.

Restelli, "Evin duvarı kaldırıldığında mühürlerin duvarın altından çıktığını gördük. Evin Geç Kalkolitik 3. veya 4. döneme ait olduğunu ve milattan önce 3 bin 900 veya 3 bin 500 yıllarına tarihlenebileceğini tahmin ediyoruz. Mühürlerin bulunduğu alan, milattan önce 4 bin 200'lü yıllara ait bir evin yanında yer alıyor" diye konuştu.

Mühürlerdeki hayvan figürlerinin, keçi veya keçiye yakın bir hayvanı temsil ettiğini belirten Restelli, taş mühürün ise köpek veya köpeğe benzer bir hayvan figürü taşıdığını ifade etti. Restelli, bu figürlerin Arslantepe'de ve Kuzey Mezopotamya ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer mühürlerde sıkça rastlanan motifler olduğunu vurguladı.

El yapımı taş ve kemik mühürlerin, milattan önce 5 binli yıllara tarihlenebileceği belirtiliyor. Arslantepe'deki bu keşifler, bölgenin tarih öncesi dönemlerine dair önemli bilgiler sunuyor ve daha eski mühürlerin bulunma ihtimali üzerinde duruluyor. Restelli, tepenin altında 10 metre derinlikte daha eski tabakaların bulunabileceğini ve bu tabakalarda daha eski mühürlerin yer alabileceğini ekledi.