23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! Atatürk’ten Çocuklara En Anlamlı Miras

Türkiye bugün TBMM'nin açılışının 106., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl gururunu yaşıyor. 23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921’de kabul edildi. Bu kararla, yeni devletin ilk bayramı ilan edilmiş oldu. 2 maddelik kanunun birinci maddesinde,"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur" ifadesi yer aldı. Bu karar, Resmi Gazete'nin 2 Mayıs 1921 tarihli ve 13 sayılı nüshası ile de duyuruldu. 1921'de kabul edilen 23 Nisan Milli Bayramı'nın ardından yapılan kutlamalarda çocuklar ön saflarda bulunmaya başladı.

1929’DA ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı 1929'dan itibaren çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak tanımlandı. Kanun'un ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı, 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.

1979’DA ULUSLARARASI

1979'da 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşınan 23 Nisan'da, birçok ülkeden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke oldu.

KOLTUKLAR ÇOCUKLARA

Atatürk, görev süresi boyunca 23 Nisan haftalarında çocukları makamında kabul edip onlarla ilgilendi. Bu uygulama, bakanlar ve bürokratlar arasında da yaygınlaştı ve sembolik koltuk devri uygulamasına dönüştü. 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

ANKARA’DA ANITKABİR ZİYARETİ

Türkiye, 23 Nisan 1920’de “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı yaşı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor. Başkentteki resmi törenler bugün sabah TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlıyor. TBMM Yerleşkesi'ndeki törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı üyeleriyle parti yöneticileri, milletvekilleri ve TBMM çalışanları katılacak.

İLK MECLİS’TE TÖREN

Daha sonra Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkânı ve protokol, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ulus’taki Birinci TBMM Binası'nda, Birinci Meclis’te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey’in konuşmasının ses kaydı dinletilecek. Kurtulmuş, buradaki törende konuşma yapacak. Ankara’daki törenlerde Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanlık makamı ile bakanların makamları sembolik olarak çocuklara devredilecek.

ÖZEL OTURUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tören Salonu'nda saat 11.30’da kutlamaları kabul edecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu, 23 Nisan Özel Oturumu gerçekleştirecek. Özel oturumda parti liderleri ve sözcüler, Çocuk Bayramı ve ulusal egemenliğe ilişkin görüşlerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bakanlar da Özel Oturumu locadan takip edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş, akşam saatlerinde yine TBMM Tören Salonu'nda bu kez 23 Nisan Resepsiyonu'nda konuklarını ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, parti yöneticileri, bakanlar, milletvekilleri ve yüksek yargı üyelerinin resepsiyona katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi