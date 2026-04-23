Bakan Tekin 81 İlden Gelen Çocuklarla Anıtkabir'de Ata'nın Huzuruna Çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden çocuklarla beraber Aslanlı yoldan yürüyüşünü gerçekleştirerek mozoleye çelenk bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başları;

"Aziz Atatürk; Milletimizin iradesinden doğan yüce meclisimizin açılışının 106. yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca maarif’in kalbinde çocuk temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir.

Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz.

Aziz hatıranız önünde çocuklarımızın ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun"

Kaynak: AA