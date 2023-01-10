Üç yaşındaki Müslüme'nin ölümü sonrası dedenin, anneye de cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı!

Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021’de ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kayboldu. Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Müslüme’nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu.

Yapılan incelemelere göre, Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA’sı bulunmuştu. Öte yandan yapılan analize göre, Müslüme’nin 14 yaşındaki ablasının ve Müslüme'nin biyolojik babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.

ANNEYE DE CİNSEL SALDIRI DA BULUNMUŞ

Bu gelişmelerin ardından Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın geçen yıl 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin, tutuklanan dede Hasan Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal, annesi S. Yağal ve suça sürüklenen ağabeyi O. Yağal ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Müslüme'nin annesi S. Yağal, tutuklu sanık Hasan Yağal'ın kendisine de cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınmasını kararlaştırdı. Heyet, H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 16 Mart 2023'e erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem