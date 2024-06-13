Kurban Bayramı'nda kamyon, çekici ve tankerlere trafik yasağı

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla önemli bir karar aldı. 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar 81 ilde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.

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Kurban Bayramı'nda kamyon, çekici ve tankerlere trafik yasağı

İçişleri Bakanlığı tarafından 9 günlük Kurban Bayramı tatili için önemli bir karar alındı. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

YASAK HANGİ YOLLARI KAPSIYOR?

D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı – Doğu istikameti
D575 karayolu (Yalova ilinden itibaren)
D650 karayolu (Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren)
D655 karayolu (Düzce ilinden itibaren)
D750 karayolu (Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren)
D755 karayolu (Karabük ilinden itibaren)
D765 karayolu (Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren)
D795 karayolu (Çorum ilinden itibaren)
Ankara - Kırıkkale - Samsun istikameti (Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya illerinden itibaren)
Antalya ili istikameti (Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinden itibaren)
İzmir ili istikameti (O5 otoyolu, D300 ve D550 karayolları)

YASAKTAN İSTİNALAR

Ayrıca açıklamada 'Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.' ifadelerine yer verildi.

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