Bir ilde daha ekmeğe zam! Vatandaş tepkili: 'Fiyatların nereye varacağını kestiremiyoruz'

Iğdır'da 200 gram ekmeğin fiyatı, son zamlarla birlikte 6 liradan 8 liraya yükseldi.

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Bir ilde daha ekmeğe zam! Vatandaş tepkili: 'Fiyatların nereye varacağını kestiremiyoruz'

Iğdır'da 200 gram ekmeğin fiyatı, son zamlarla birlikte 6 liradan 8 liraya yükseldi. Fırıncılar, zammı un, maya, elektrik ve diğer giderlerdeki fiyat artışlarına gerekçe gösteriyor.

'EKMEK FİYATLARININ NEREYE VARACAĞINI BİLEMİYORUZ'

Market alışverişi yapan bir vatandaş, "Ekmek fiyatları artmış, gramajların da düştüğünü biliyoruz. 8 lira olmuş bir ekmek. Ekmek fiyatlarının nereye varacağını kestiremiyoruz" diye konuştu.

Fırında çalışan bir vatandaş ise, "Artan fiyatlar, maliyetler yüzünden ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak kurtarmıyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince mecbur zam geldi yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: ANKA

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