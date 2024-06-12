İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde TİS gerginliği: Memurlar eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Sendikanın sınırda teklif vermesi üzerine memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde eylem yaptı.

Son Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde TİS gerginliği: Memurlar eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurlar bugün eylem yaptı. Eylem sırasında gerginlik yaşandı.

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark’ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesi toplandı.

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.

Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti
Gazetecilere yönelik tehditlere TGC'den sert tepki: Hedef gösterenlere sahip çıkanlar suç ortağıdır Gazetecilere yönelik tehditlere TGC'den sert tepki
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski muhalefet liderlerini ziyaret edecek Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski muhalefet liderlerini ziyaret edecek
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu