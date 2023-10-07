İşte İzmir’in depremden en çok etkilenecek ilçeleri

İzmir en son, 30 Ekim 2020 günü meydana gelen depremle sarsılmıştı Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,58 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem yaklaşık 16 saniye sürdü. Deprem, Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.



Türkiye'de deprem riski altındaki illere dair detaylı açıklamalar yapan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, son olarak İzmir'e yer verdi. Prof. Dr. Ercan, Facebook hesabında "İzmir'de deprem yapacak ana kırık nasıl uzanır" sorusunun yanıtını detaylı şekilde anlattı.

'EN ÖNEMLİSİ GEDİZ DÜŞÜNTÜLÜ KIRIĞI'

İzmir kent ortasında deprem yapacak iki tane ana kırık olduğunu belirten Ercan'ın açıklamaları şöyle:



"Bunlardan en önemlisi Denizli-Pamukkale'den doğru Gediz Göçüntü güneyinden, Bozdağ kuzey kıyısı boyunca Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Urganlı, Torbalı, Kemalpaşa, Bornova üzerinden gelen Gediz düşüntülü (normal faulting) Kırığıdır.

Bu kırık, Turgutlu-Urganlı-Derbent'te çatallaşır. Manisa üzerinden giden kuzey koluna Manisa Kırığı, güney koluna Kemalpaşa Kırığı denir. Manisa kırığı, Gediz Göçüntüsünü izleyerek Manisa üzerinden giderken Karadağ(Split) ile Yamanlar Dağının kuzey sınırından Menemen-Foça'ya doğru uzanır. Çatalın güney kolu olan Kemalpaşa (İzmir) kırığı da Gediz Göçüntüsünün bir parçası olan Kemalpaşa Göçüntü alanının güneyinden Nif Dağının kuzey kıyılarını yalayarak İzmir'e doğru yönelir. Bu kırık da Kavaklıdere-Yeşilçay'a kadar tek kolla gelirken, Bağyurdu'nda Dağkızılca kırığıyla kesişir.



Kemalpaşa Kırığı Yeşilçay-Kavaklıdere’ye kadar tek kolla gelirken, bir kol sağ yanal atımlı saçak yaparak Bornova, Doğançay üzerinden Yamanlar dağının güneyin bağrından Harmandalı’ya doğru yönelir.

HER 200-250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM YAPAN KIRIK

Güney kolu ise İzmir Kırığı adıyla Bornova ovasının güneyinden, Manavkuyu, Alsancak-Basmane, Kadifekale kuzeyinden Kemeraltı- Konak, Varyant, Hatay kuzey kıyısından geçerek, Göztepe, Urla üzerinden Alaçatı, Çeşme’ye doğru uzanır. İşte her 200-250 yılda bir büyük deprem yapan kırık budur.

Pamucak körfezinden doğru gelen sağ doğrultu atımlı Tuzla Kırığı da İzmir-Menderes yolu boyunca Gaziemir üzerinden gelerek Kadıfekale batısından, Eşrefpaşa, Varyant üzerinden Konak’ta İzmir kırığıyla kesişir. İşte İzmir içinde olması beklenen depremin olası odağı Kemeraltı-Konak’tır. Varyantın, ayrıca Asansörün yüksekliği bugüne dek İzmir kırığı boyunca İzmir körfezinin depremlerle kaç metre göçtüğünün bir belirtisidir. Çok aralıklı olan M6,5-M7,0 büyüklüğü arasındaki depremin en çok sarsacağı yerler, Konak, Kemeraltı, Basmane, Alsancak, Bayraklı, Bornova ovası, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, İnciraltı, Urla dolaylarıdır."