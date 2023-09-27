Depreme dayanıklı binalar için 20-23 Aralık’ta zirve gerçekleştirilecek

Şubat ayında Hatay ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken birçok uzman, İstanbul ve diğer illerde olabilecek depremler için kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması konusunda uyarıyor. ST Alternatif Fuarcılık da ilgili sektör profesyonellerini 20-23 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) ST Endüstri Radyo, Degüder ve Deprem İzolasyon Derneği desteğiyle gerçekleştireceği Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi ve Sergisi’nde buluşturmaya hazırlanıyor. Kentsel dönüşüm ve yapı, inşaat şirketlerinin yanı sıra depreme karşı güçlendirme, tasarım ve uygulama hizmetleri sunan markaların da katılacağı etkinlikle birlikte bu alandaki tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi ve deprem konusunda sorunlardan çok çözümlere odaklanılması amaçlanıyor.

Ülkemizin yapı stoğunun tümüyle depreme karşı dayanıklı hale getirilinceye ve yeni yapılacak her bir binanın güvenli bir yapı olarak inşa edilinceye kadar sorumluluk almaya ve binaların depreme dayanıklılığı konusunda farkındalık oluşturmaya devem edeceklerini belirten ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Ülkemizin yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenecek olan Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi ve Sergisi, sektördeki büyük bir boşluğu doldurmanın haricinde pazarın büyümesine de ciddi ölçüde katkıda bulunacak. #RisliBinaKalmayanaKadar mottosuyla hazırlıklarına süratle devam ettiğimiz etkinliğe yoğun ilgi gösteren profesyonellere şimdiden çok teşekkür ediyorum.”

“Geniş bir katılımcı ve ziyaretçi profiline sahibiz”

Sorunlu tüm yapıları yenilemek için yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılarla birlikte çalıştıklarını söyleyen ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, “Bu bir ticari organizasyon olsa da ana misyonumuz gelir elde etmek değil. Etkinliğimiz geniş bir katılımcı kitlesine sahip. Hep birlikte yapı stokumuzun depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi ve herhangi bir depremde yıkılmayacak binalar inşa edilmesi için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Recep Akbayrak’tan edinilen bilgilere göre Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi ve Sergisi’ne depreme dayanıklı duvar sistemleri, çatı ve cephe sistemleri, özel dübel üretim ve tedarik, yapı güvenliği test ve laboratuvar, deprem izolatörü / sönümleyici uygulamaları, deprem izolasyonu mühendislik, mimarlık ve müşavirlik, su yalıtım malzemeleri, yapı kimyasalları malzemeleri, çelik, ahşap ve prefabrik yapı sistemleri, alt yapı ve üst yapı sistemleri, depreme dayanıklı iskele ve mekanik tesisatlar gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler katılacak. Ayrıca etkinliği müteahhitler, yatırımcılar, mimarların yanı sıra inşaat, deprem ve makine mühendisleri, tasarımcılar, proje müdürleri, mühendisler, teknik müdürler, belediyelerin yönetici ve ilgili temsilcileri de ziyaret edecek.