Çankırı'da Yollara Kilit Vuruldu!
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde tam 142 araç trafikten men edildi! Bu denetimler, 23 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında il genelinde yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 142 araç trafikten men edilirken, 3 bin 228 araç sürücüsüne toplam 6 milyon 440 bin 631 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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