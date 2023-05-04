VAR kayıtları Ali Palabıyık'ın başını yaktı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'den ağır tepki gören hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
VAR kayıtları Ali Palabıyık'ın başını yaktı

TFF, Altınordu - Bandırmaspor maçındaki VAR kayıtları incelemesi sonucunda; Ali Palabıyık'a performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

"VAR KAYITLARI İNCELENDİ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerIendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDEYDİ

Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor ve Adana Demirspor- Fenerbahçe maçlarında gösterdiği yönetimle iki büyük kulübün tepkisini çekmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz görevde olduğumuz sürece o arkadaş bizim maçlarımızı yönetmeye gelemeyecek" demişti.

VAR kayıtları Ali Palabıyık'ın başını yaktı - Resim : 1

Son Güncelleme:
İnsan sarrafı olan 3 burç! Onları kandırmak gerçekten çok zor! İnsan sarrafı olan 3 burç! Onları kandırmak gerçekten çok zor!
TFF binasına saldırıya ilişkin davada karar TFF binasına saldırıya ilişkin davada karar
2023'te en çok kazanan sporcu Cristiano Ronaldo 2023'te en çok kazanan sporcu Cristiano Ronaldo
Böyle yapılmazsa çok çabuk bozuluyor.. Aşçılardan konserve uyarısı Böyle yapılmazsa çok çabuk bozuluyor.. Aşçılardan konserve uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın SONAR'dan 41 ilde anket: İşte adayların son oy oranları! İktidara yakın SONAR'dan 41 ilde anket: İşte adayların son oy oranları!
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu onların oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir
Seçim yasakları bugün başlıyor: İşte madde madde son 10 günde yasak olanlar Seçim yasakları bugün başlıyor: İşte madde madde son 10 günde yasak olanlar
JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam! JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam!
Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım