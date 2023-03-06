UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor: Sivasspor ve Başakşehir son 16 turunda mücadele edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya takımı Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. Son 16 turunun ilk ayağı 7-8-9 Mart tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor: Sivasspor ve Başakşehir son 16 turunda mücadele edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

9 Mart Perşembe:

20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor

23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)

23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir

UEFA KONFERANS LİGİ NEDİR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi,  2021-22 sezonunda düzenlenmeye başlanırken seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin altında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi öncelikle UEFA listesindeki daha çok takımın Avrupa kupalarına katılımını sağlamayı amaçlıyor. 

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