Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne Takıldı!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor'un golleri 45+2 ile 50. dakikalarda Felipe Augusto ve 67. dakikada penaltıdan Ernest Muçi'den gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini ise 5. dakikada Goutas, 31. dakikada Tongya, 52. dakikada Oğulcan Ülgün ve 58. dakikada Koita kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 4-3'lük skorla kazandı. Gençlerbirliği, mücadelenin 5. dakikasında Dimitrios Goutas'ın golüyle öne geçti. 31. dakikada Franco Tongya farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip, 45+2. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 50. dakikada Felipe Augusto bir kez daha sahneye çıkarak eşitliği sağladı. Ancak Gençlerbirliği, bu gole 52. dakikada Oğulcan Ülgün ile karşılık verdi. 58. dakikada Sekou Koita'nın golüyle fark yeniden ikiye çıktı. 67. dakikada Ernest Muçi penaltıdan skoru 4-3'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜ VAR SONRASI İPTAL EDİLDİ

Gençlerbirliği'nin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya çevirdiği topa kale ağzında bomboş kalan Tongya sağ ayağıyla gelişine dokundu ve yakın mesafeden ağları havalandırdı, hakemler santrayı işaret etti ancak pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleşti.

Yapılan VAR incelemesinde Metehan ön direkte kafayı vurduğu sırada Tongya'nın kale alanı içinde ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve hakem golü iptal ederek Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşu işaret etti.

TRABZONSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Öte yandan Gençlerbirliği ile ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Metin Diyadin, yeni takımındaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

14 YIL SONRA BİR İLK

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ile birlikte 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golüne tanıklık ettik. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği, puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Samsunspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.

