Tottenham'ın Yıldızına Irkçılıktan 7 Maç Men

Tottenham’ın yıldızı Rodrigo Bentancur’un takım arkadaşı için kullandığı ırkçı ifadeler başını yaktı.

İngiltere Futbol Federasyonu, takım arkadaşı Heung-min Son'a söylediği ifadeler nedeniyle Bentancur’a 7 maç men cezası verdi.

Uruguay televizyonuna konuşan Bentancur, "Korelilerin hepsi birbirine benziyor” ifadelerini kullanmıştı. Yıldız isim, hem 7 maç men cezası hem de 100 bin pound para cezası aldı.