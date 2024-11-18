Tottenham'ın Yıldızına Irkçılıktan 7 Maç Men

Tottenham'ın yıldızı Bentancur'un takım arkadaşı Heung-min Son'a yönelik kullandığı ırkçı ifadelere dev ceza geldi. Yıldız isim 7 maç men cezası aldı.

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Tottenham'ın Yıldızına Irkçılıktan 7 Maç Men

Tottenham’ın yıldızı Rodrigo Bentancur’un takım arkadaşı için kullandığı ırkçı ifadeler başını yaktı.

İngiltere Futbol Federasyonu, takım arkadaşı Heung-min Son'a söylediği ifadeler nedeniyle Bentancur’a 7 maç men cezası verdi.

Uruguay televizyonuna konuşan Bentancur, "Korelilerin hepsi birbirine benziyor” ifadelerini kullanmıştı. Yıldız isim, hem 7 maç men cezası hem de 100 bin pound para cezası aldı.

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