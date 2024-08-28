Toni Kroos'tan Arda Güler'e Telefon! Ne Söyledi?

Real Madrid'in La Liga'nın ikinci haftasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler performansı tartışma konusu oldu.

Yıldız oyuncunun maçın ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaptığı öğrenilirken, futbola veda eden Alman efsanesi Kross'tan ise bir telefon aldığı ortaya çıktı

10 yıl boyunca Real Madrid'in formasını giyen ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından aktif futbol kariyerine nokta koyan Toni Kroos, Arda Güler'in ilk 11'de oynadığı Real Valladolid maçını yakından takip etti.

'SAHADA ÇOK UTANGAÇSIN'

Real Madrid'in efsane ismi maçın ardından hemen telefona sarıldı ve Arda Güler'i aradı. 69 dakika boyunca sahada kalan genç yıldızla maçın analizini yapan Kroos, daha sonra 19 yaşındaki oyuncuya bazı uyarılarda bulundu.

Defenca Central'de yer alan habere göre; Toni Kroos, Arda Güler'e; "Sahada çok utangaçtın. Rahat bırak kendini, kendin ol. Sen çok kaliteli bir oyuncusun kardeşim. Buna önce kendin inanmalısın" dedi.

Toni Kroos'un bu sözleri Arda Güler'e cesaret verirken, genç yıldızın Las Palmas karşılaşmasını iple çektiği öğrenildi.