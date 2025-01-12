TFF'den Flaş Karar, 24 Saat İçinde Geri Adım Attılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerine yönelik olarak uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal kararından geri adım attı. Harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma devam edecek.

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TFF'den Flaş Karar, 24 Saat İçinde Geri Adım Attılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmanın iptal edildiğini açıklayıp, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tuttuğunu açıklamıştı.

Ancak bu kararın üzerinden daha 24 saat bile geçmemişken, talimatnamedeki bu değişikliğin iptal edilmesine karar verildi.

TFF'den Flaş Karar, 24 Saat İçinde Geri Adım Attılar - Resim : 1

YÜZDE 30'LUK SAPMA UYGULAMASI SÜRECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal kararında geri adım attı.

Bu kararın ardından takımların harcama limitlerindeki yüzde 30’luk sapma uygulaması sürecek.

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Kaynak: AA

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