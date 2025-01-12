Konyaspor ile Fenerbahçe 47. Kez Karşı Karşıya

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Konyaspor’a konuk olacak. Ligde sarı-lacivertliler, 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 39 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kanarya, rakibini yenerek galibiyet serisi elde etmek ve 3 sezondur puan kaybı yaşadığı Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

47. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez galip geldi. 4 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip fileleri 119 kez havalandırırken, Konyaspor 49 golle karşılık verdi. Taraflar arasında son mücadele Konya'da oynanırken, maç golsüz tamamlandı.

FENERBAHÇE 16 GOLLE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, ligdeki son 6 maçında kalesini gole kapatamasa da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Oynanan 17 mücadelenin 15'inde Dominik Livakovic kaleyi korurken, 2 maçta ise İrfan Can Eğribayat forma giydi. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleyi devraldı. Kanarya, 7 müsabakada gol yerken, bu süreçte kalesinde 16 gol gördü.

FENERBAHÇE’DE AMBRABAT YOK

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat, sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Amrabat; Bodrum FK, Trabzonspor, Başakşehir ve Hatayspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Bu sezon 10'u 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen Faslı futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcu yarın akşam kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayacak.

Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise sakatlıkları dolayısıyla bu maçta forma giyemeyecek.

KONYAPSOR’DA İKİ İSİM CEZALI

Konyaspor'un ligde son olarak karşı karşıya geldiği Alanyaspor karşılaşmasında Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, sarı kart görerek bu sezonki 4. sarı kart sınırına erişti. İki futbolcu da cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe maçında kadroda yer almayacak.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile Sebastian Szymanski, Konyaspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMİ DİRENÇ TONUSLUOĞLU

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcıları Bersan Duran ile Candaş Elbil olacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Alpaslan Şen görev yapacak.

Kaynak: İHA