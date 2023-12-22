Beşiktaş’a kötü haber: Tazminat ödeyecek

Beşiktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Victor Ruiz’e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine hükmedildi.

Açıklamada, "20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre’ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538 Euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir" denildi.

2019-2020 sezonu başında La Liga ekiplerinden Villarreal’den 2 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ile transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlı forma ile 26 müsabakada görev aldı. Söz konusu süreçte 2 bin 302 dakika sahada kalan İspanyol oyuncu, 1 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 2020-2021 sezonu başında İspanyol takımı Real Betis’e transfer oldu.

Kaynak: İHA