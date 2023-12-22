Dev derbinin hakemi belli oldu: Kariyerinde bir ilk!

Trendyol Süper Lig’de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem Arda Kardeşler kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Kardeşler daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

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Dev derbinin hakemi belli oldu: Kariyerinde bir ilk!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe’de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

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