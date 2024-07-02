Son şampiyon Marketa Vondrousova, Wimbledon'a erken veda etti

2023 Wimbledon tek kadınlar şampiyonu Marketa Vondrousova, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Son şampiyon Marketa Vondrousova, Wimbledon'a erken veda etti

Son şampiyon Marketa Vondrousova, Wimbledon'un ilk turunda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, 6 numaralı seribaşı Vondrousova, İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 7 dakika süren mücadelede rakibine 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Çek tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.

2022 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ashlyn Krueger'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Tek erkeklerde bu yıl son kez Wimbledon'da mücadele etmeyi planlayan Büyük Britanyalı Andy Murray, turnuvadan çekildi.

Kaynak: AA

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