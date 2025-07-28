Sırbistan Aday Kadrosunu Açıkladı

Milli takımımızın rakibi Sırbistan'ın EuroBasket 2025'te mücadele edeceği aday kadro belli oldu.

Sırbistan Aday Kadrosunu Açıkladı
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A Milli Erkek basketbol Takımımızın da bulunduğu A Grubunda mücadele edecek olan Sırbistan’ın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu.

Sırbistan Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre başantrenör Svetislav Pesic, 17 kişilik aday kadroda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'e de yer verdi.

Şampiyonanın A Grubu'nda yer alan Sırbistan; Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya ve Çekya ile mücadele edecek.

Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2025 öncesi Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:

Aleksa Avramovic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Uros Trifunovic, Nikola Topic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Dejan Davidovac, Nikola Jovic, Filip Petrusev, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Tristan Vukcevic, Balsa Koprivica, Alen Smailagic

Kaynak: AA

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