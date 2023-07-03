Şike kumpasının yıl dönümünde Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, 3 Temmuz FETÖ kumpasının yıl dönümünde "3 Temmuz, dünü bugünü yarını" konulu panel düzenledi.

"KOMÜNİZMLE MÜCADELE ALTINDA DERNEK KURDULAR"

Panele katılan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011 şike kumpas davası ile ilgili çok konuşulacak bir konuşmaya imza attı.

FETÖ'yü devletin komünizmle mücadele etmek için kurdurduğunu söyleyen Yıldırım, "Yok edilmeye çalışan bir kurum, askerlik kurumu. Türkiye'nin anayasasında bekçisi olan kurumun yok edilmesi. Nasıl yok edecekler, vesayet anlatımıyla birlikte kamuoyunda basını, yazılı, sözlü, ben sen... Hepimiz inandırıldık, asker ihtilal yapar diye. Ama sonunda geldik, gördük ki asker ihtilal yapmıyor. Sivil insanlar da ihtilal yapıyor. Kim bu, örgüt, FETÖ örgütü. Bu örgütü, komünizmle mücadele edeceğim diye devlet kurdu. Komünizmle mücadele altında dernek kurdular" dedi.

"O DERNEK EVRİM GÖSTERDİ, FETÖ ÖRGÜTÜNE DÖNDÜ"

Yıldırım açıklamaları şöyle:

"Sonra ne oldu, o dernek evrim gösterdi, FETÖ örgütüne döndü. 40-50 sene önce kurulan bu yapı, ileride Türkiye Cumhuriyeti'ni başka yollardan ele geçirmek üzere icraata başladı. Nereye geldik, bu askerleri yok ettik. Bütün yargıyı ele geçirdi. Emniyetteki bütün operasyonları, kendilerine bağlı yetişmiş çocuklara verdi."

"BU DAVA ŞİKE DAVASI DEĞİL"

"Şike davası diye bu davayı görürseniz, yanılırsınız" diyen Yıldırım, "Bu dava yine söylüyorum şike davası değil. Teşvik davası değil. Bu dava, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti ortadan kaldırmak. Hesap kitap bu" sözlerini sarf etti.

"BÜTÜN PARTİLERİN İÇERİSİNDE FETÖ VAR"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz neresindeyiz bunun? Bütün bu kurumları yok ediyor, devletin başka kurumlarını da ele geçirdiler. Kripto olarak bazıları uykuda. Sanmayın ki FETÖ bitti. Yargıda başka kurumlarda başka tarikatların içindeler be uykudalar. Devleti ve herkesi uyarıyorum bunlarla mücadele bitmedi.

Şu anda büyük tehlike var. Bütün partilerin içinde FETÖ var. ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız.

Yok edilmeye çalışan bir kurum, askerlik kurumu. Türkiye'nin anayasasında bekçisi olan kurumun yok edilmesi. Nasıl yok edecekler, vesayet anlatımıyla birlikte kamuoyunda basını, yazılı, sözlü, ben sen...

"HEPİMİZ İNANDIRILDIK, ASKER İHTİLAL YAPAR DİYE"

Hepimiz inandırıldık, asker ihtilal yapar diye. Ama sonunda geldik, gördük ki asker ihtilal yapmıyor. Sivil insanlar da ihtilal yapıyor. Kim bu, örgüt, FETÖ örgütü.

"FETÖ'YÜ MİT MÜSTEŞARI ABD BÜYÜKELÇİSİ VE BİR İŞ ADAMIYLA BİRLİKTE KURDULAR"

Bu örgütü, komünizmle mücadele edeceğim diye devlet kurdu. MİT müsteşarı ABD Büyükelçisi ve bir işadamıyla birlikte kurdular. Komünizmle mücadele altında dernek kurdular. Sonra ne oldu, o dernek evrim gösterdi, FETÖ örgütüne döndü. 40-50 sene önce kurulan bu yapı, ileride Türkiye Cumhuriyeti'ni başka yollardan ele geçirmek üzere icraata başladı.

Nereye geldik, bu askerleri yok ettik. Bütün yargıyı ele geçirdi. Emniyetteki bütün operasyonları, kendilerine bağlı yetişmiş çocuklara verdi.

Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Ben değilim, ben de buranın bir bireyiyim. Ben giderdim, o günkü şartlarda. Belki başkası olsa aynı direnişi yapardı, yapmazdı, bilemem. Ama ben vardım, o ateşi sizlerle beraber yaktık. Biz şikelerden mahkemeleri gördük. Gitti, geldi, şu oldu, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık."