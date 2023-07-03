Göztepe'de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

GERÇEK GÜNDEM - SPOR

Geçen sezon TFF 1. Lig’de play-off ilk turunda elenen Göztepe'de transfer sezonunun başlamasıyla birlikte 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. Geçen sezonu 8 gol 2 asist ile tamamlayan kanat oyuncusu kaptan Yasin, sağ stoper Dino, sağ stoper Marko ve sağbek Tarık'ın 2022-2023 sezonu sonunda biten sözleşmeleri yenilenmedi.

Göz Göz'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen kaleci Ekrem, sol stoper Emir, orta saha Hikmet, Hasiç, Emirhan ve forvet Ali ise takımlarına geri döndü.

Göztepe'den yapılan açıklamada adı geçen futbolculara bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.