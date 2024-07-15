Sevilla'dan En-Neysri İçin Fenerbahçe'yi Üzecek Açıklama

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği En-Neysri için Sevilla cephesinden bir açıklama geldi. Açıklamada, oyuncu için "Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok" ifadeleri kullanıldı.

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Sevilla'dan En-Neysri İçin Fenerbahçe'yi Üzecek Açıklama

Fenerbahçe’nin forvet bölgesine transfer etmek istediği En-Neysri için Sevilla cephesinden hesapları karıştıracak bir açıklama geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Víctor Orta, basın toplantısında soruları yanıtladı. Orta, açıklamalarında En-Neysri için Fenerbahçelileri üzecek ifadeler kullandı.

Orta açıkalamalarında şunları söyledi:

“Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ancak henüz bizi memnun eden bir teklif olmadı. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.”

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