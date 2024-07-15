Belediye ve Kulüp Yönetimi Karşı Karşıya: Takım Otobüsü Satışa Çıkarıldı

TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, otobüs şoku yaşadı. Denizlispor'un 'tasarruf tedbirleri' kapsamında belediye tarafından geri alınan takım otobüsü internet üzerinden satışa çıkarıldı. Satış ilanı taraftarların tepkisi üzerine siteden kaldırıldı.

Belediye ve Kulüp Yönetimi Karşı Karşıya: Takım Otobüsü Satışa Çıkarıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geri alınan Denizlispor’un sezon boyunca kullandığı takım otobüsü internet üzerinden 10 milyon 900 bin TL değer biçilerek satışa çıkarıldı.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İlanı gören yeşil siyahlı taraftarlar sosyal medyadan isyan etti. Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet sitesinden kaldırıldı.

Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.



Etiketler
Denizli
Oyundan Sakatlanıp Çıktı: Messi Gözyaşlarına Boğuldu Messi Gözyaşlarına Boğuldu
EURO 2024'ün En İyileri Açıklandı: İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var İlk 11'de 3 Türk Futbolcu Var
O Burçlara Her Yerden Para Yağacak! 2025'e Zengin Girecek 4 Burç O Burçlara Her Yerden Para Yağacak! 2025'e Zengin Girecek 4 Burç
İstanbul'a Çok Yakın Konumda... Adı Pek Duyulmamış Saklı Cennet İstanbul'a Çok Yakın Konumda... Adı Pek Duyulmamış Saklı Cennet
ÇOK OKUNANLAR
İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası
Emekli Maaşına Zamda Son Viraj: Rakam Belli Oldu Emekli Maaşına Zamda Son Viraj
Financial Times’tan Korkutan Analiz! Kamu Çalışanlarının Maaşları Dondurulabilir Kamu Çalışanlarının Maaşları Dondurulabilir
Özgür Özel'den İktidara Net '15 Temmuz' Mesajı: 'MHP'ye Dönmemizi İstiyorlar, Bizden Bunu Beklemeyin' 'MHP'ye Dönmemizi İstiyorlar, Bizden Bunu Beklemeyin'