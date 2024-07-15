Belediye ve Kulüp Yönetimi Karşı Karşıya: Takım Otobüsü Satışa Çıkarıldı
TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, otobüs şoku yaşadı. Denizlispor'un 'tasarruf tedbirleri' kapsamında belediye tarafından geri alınan takım otobüsü internet üzerinden satışa çıkarıldı. Satış ilanı taraftarların tepkisi üzerine siteden kaldırıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geri alınan Denizlispor’un sezon boyunca kullandığı takım otobüsü internet üzerinden 10 milyon 900 bin TL değer biçilerek satışa çıkarıldı.
TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ
İlanı gören yeşil siyahlı taraftarlar sosyal medyadan isyan etti. Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet sitesinden kaldırıldı.
Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.