Belediye ve Kulüp Yönetimi Karşı Karşıya: Takım Otobüsü Satışa Çıkarıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geri alınan Denizlispor’un sezon boyunca kullandığı takım otobüsü internet üzerinden 10 milyon 900 bin TL değer biçilerek satışa çıkarıldı.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İlanı gören yeşil siyahlı taraftarlar sosyal medyadan isyan etti. Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet sitesinden kaldırıldı.

Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.





