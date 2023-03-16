Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen sekiz takım belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanan Real Madrid-Liverpool ve Napoli-Frankfurt maçlarıyla tamamlandı.

İngiltere'de rakibini 5-2 mağlup eden Real Madrid sahasında ağırladığı Liverpool'u Benzema'nın tek golüyle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rüya gibi bir sezon geçiren Napoli ise 2-0 kazandığı maçın rövanşında İtalya'da konuk ettiği Frankfurt'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale adını yazdıran takımlar şu şekilde:

Bayern Münih
Benfica
Chelsea
Inter
Napoli
Manchester City
Milan
Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? ÇEYREK FİNAL KURALARI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 17 Mart Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek ve EXXEN ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İlk maçlar 11-12 Nisan 2023, rövanş maçları ise 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

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