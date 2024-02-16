Real Madrid ve Al Hilal teklif yapmıştı: Kylian Mbappe kararını verdi

Bir süredir Real Madrid’e transfer olacağı konuşulsa da PSG’de kalan Kylian Mbappe, bu yaz Fransız devinden ayrılıyor. Geçmişte Al Hilal'in de oyuncuya teklifte bulunduğu söylenmişti.

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Real Madrid ve Al Hilal teklif yapmıştı: Kylian Mbappe kararını verdi

Genç yaşına rağmen dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, sezon bitimi PSG’den ayrılıyor.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’e transfer olacağı söylenen, Kamerun ve Cezayir asıllı Fransız futbolcu, PSG’de kalmayı tercih etmişti.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Kylian Mbappé PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'ye serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılacağını belirtti.

Real Madrid, 2022 yazından beri yıldız futbolcu için devrede olurken, başkaca kulüpler de oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Ayrıca Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı da geçen yaz Mbappe’ye 300 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

Transfer konusunda henüz net bir karar vermeyen oyuncunun bu yaz kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANMIŞTI

Eflatun beyazlı taraftarlar Mbappe'yi, PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında kendi evleri Santiago Bernabeu’da alkışlayarak karşılamıştı.

PSG KARNESİ

2017 yazında Monaco’da PSG’ye transfer olan Mbappe, PSG formasıyla 290 maça çıkan Fransız oyuncu, 243 gol ve 105 asist yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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