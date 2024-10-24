PFDK'ye Sevk Edilmişti: Yunus Akgün'e Para Cezası

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yunus Akgün, paylaşımında kullandığı tezahüratta Beşiktaş hakkında geçen sözler sebebiyle PFDK'ye şikayet edilmişti. "Hakaret" nedeniyle sevk edilen Yunus Akgün için PFDK’nin ceza kararı belli oldu.

PFDK'ye Sevk Edilmişti: Yunus Akgün'e Para Cezası

Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı iddiasıyla TFF’ye şikâyet etmişti. 41. Maddeden PFDK’ye sevk edilen Yunus Akgün’ün aldığı ceza belli oldu.

PFDK alınan karara göre paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğuna karar verildi. TFF, Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verildiğini duyurdu.

TFF'nin yayımladığı karar şöyle:

GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu)

Beşiktaş Şikayet Etmişti: Yunus Akgün, PFDK'ye Sevk EdildiBeşiktaş Şikayet Etmişti: Yunus Akgün, PFDK'ye Sevk EdildiSpor

Kaynak: İHA

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